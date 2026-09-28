Maharajganj News: दो दिन से अंधेरे में बेलभरिया, बिजली विभाग की टीम का इंतजार

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बिजली विभाग के अवर अभियंता कामतानाथ ने बताया कि टीम को मौके पर भेजा गया है और जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। हालांकि, ग्रामीणों का दावा है कि दिनभर टीम के आने का इंतजार किया गया लेकिन कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। देर शाम कुछ कर्मचारी पहुंचे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।ग्रामीण दिनेश पांडे, पन्नालाल गुप्ता, पप्पू भारती, लहरी गोंड, कैलाश यादव, प्रद्युम्न दुबे, हरिकेश यादव, मुस्ताक अली और मजनू अली ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि भारी बारिश के बीच दो दिन से बिजली नहीं होने से घरों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हैं। बच्चों की पढ़ाई, भोजन बनाने और अन्य जरूरी कार्यों में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है।