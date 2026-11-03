फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Awareness raised regarding the safety and empowerment of daughters and daughters-in-law.

Maharajganj News: महिलाओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा व हेल्पलाइन नंबर की दी गई जानकारी

Tue, 03 Nov 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Awareness raised regarding the safety and empowerment of daughters and daughters-in-law.
फरेंदा। मिशन शक्ति अभियान फेज-6 के तहत सोमवार को थाना परिसर में बहू-बेटियों के सशक्तीकरण एवं सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें महिलाओं, ग्राम प्रधानों, ग्राम चौकीदारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा बहुओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
विज्ञापन

क्षेत्राधिकारी फरेंदा दीपशिखा वर्मा ने छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, दुष्कर्म सहित महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या महिलाओं को होती है तो शासन स्तर से हेल्पलाइन बनाया गया है, जिसका प्रयोग कर सहायता ले सकती है। साइबर अपराध से बचने, अनजान कॉल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष फरेंदा राघवेंद्र सिंह ने कहा कि समाज में अनेक प्रकार की अपराध हो रहे है। इनसे बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इस मौके पर मिशन शक्ति प्रभारी उपनिरीक्षक राहुल प्रजापति, दीनबंधु प्रसाद, पूजा तिवारी, रीता आदि की मौजूदगी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed