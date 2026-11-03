Maharajganj News: महिलाओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा व हेल्पलाइन नंबर की दी गई जानकारी

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क्षेत्राधिकारी फरेंदा दीपशिखा वर्मा ने छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, दुष्कर्म सहित महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या महिलाओं को होती है तो शासन स्तर से हेल्पलाइन बनाया गया है, जिसका प्रयोग कर सहायता ले सकती है। साइबर अपराध से बचने, अनजान कॉल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है।थानाध्यक्ष फरेंदा राघवेंद्र सिंह ने कहा कि समाज में अनेक प्रकार की अपराध हो रहे है। इनसे बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इस मौके पर मिशन शक्ति प्रभारी उपनिरीक्षक राहुल प्रजापति, दीनबंधु प्रसाद, पूजा तिवारी, रीता आदि की मौजूदगी रही।