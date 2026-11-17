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गांव निवासी शैलेंद्र की पत्नी ने दूसरे पक्ष के बेचन पर बाइक से पैर में ठोकर मारने का आरोप लगाया। इस बात का विरोध करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। इसमें प्रथम पक्ष के शैलेंद्र (38), राहुल (42), हरी (55) और गुड़िया (35) घायल हो गए। वहीं, दूसरे पक्ष के बेचन (45), विकास (26), रामानंद (36) और रमाशंकर (42) को चोटें आईं। विज्ञापन

थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गांव निवासी शैलेंद्र की पत्नी ने दूसरे पक्ष के बेचन पर बाइक से पैर में ठोकर मारने का आरोप लगाया। इस बात का विरोध करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। इसमें प्रथम पक्ष के शैलेंद्र (38), राहुल (42), हरी (55) और गुड़िया (35) घायल हो गए। वहीं, दूसरे पक्ष के बेचन (45), विकास (26), रामानंद (36) और रमाशंकर (42) को चोटें आईं।थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

बृजमनगंज। क्षेत्र के ग्राम पंचायत कवलपुर के शंभूपुर गांव में रविवार शाम बाइक से पैर में ठोकर लगने के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के चार-चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।