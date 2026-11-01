Maharajganj News: ओपीडी से नदारद मिले डॉक्टर, मरीज करते रहे इंतजार

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सुबह 10 बजे के बाद महिला विंग में डॉ. शालिनी सिंह मरीज का उपचार करती मिलीं। वहीं, सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे और वार्ड बॉय रविशंकर मरीजों की पर्ची बना रहे थे। कक्ष संख्या छह में डॉ. अनिल जायसवाल को दिखाने पहुंचीं सुनीता ने बताया कि वह काफी देर से डॉक्टर का इंतजार कर रही हैं लेकिन उनके नहीं आने से उपचार नहीं हो पा रहा है। इसी तरह कक्ष संख्या चार में डॉ. पूर्णिमा जायसवाल को दिखाने पहुंचीं रविता भी इंतजार करती रहीं। डॉक्टर के नहीं पहुंचने पर वह बिना इलाज कराए ही घर लौटने लगीं।इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमित कुमार ने कहा कि दोनों चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी चिकित्सकों को समय से ओपीडी में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।