फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   At CHC Partawal, the offices of several doctors remained empty until 10 a.m.

Maharajganj News: ओपीडी से नदारद मिले डॉक्टर, मरीज करते रहे इंतजार

Sun, 01 Nov 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
At CHC Partawal, the offices of several doctors remained empty until 10 a.m.
परतावल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल में शनिवार को ओपीडी व्यवस्था की हकीकत सामने आई। सुबह 10 बजे तक अस्पताल के मुख्य भवन में कई चिकित्सकों के कक्ष खाली पड़े रहे। डॉक्टरों के निर्धारित समय पर ओपीडी में नहीं पहुंचने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दूर-दराज के गांवों से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।
विज्ञापन

सुबह 10 बजे के बाद महिला विंग में डॉ. शालिनी सिंह मरीज का उपचार करती मिलीं। वहीं, सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे और वार्ड बॉय रविशंकर मरीजों की पर्ची बना रहे थे। कक्ष संख्या छह में डॉ. अनिल जायसवाल को दिखाने पहुंचीं सुनीता ने बताया कि वह काफी देर से डॉक्टर का इंतजार कर रही हैं लेकिन उनके नहीं आने से उपचार नहीं हो पा रहा है। इसी तरह कक्ष संख्या चार में डॉ. पूर्णिमा जायसवाल को दिखाने पहुंचीं रविता भी इंतजार करती रहीं। डॉक्टर के नहीं पहुंचने पर वह बिना इलाज कराए ही घर लौटने लगीं।
विज्ञापन

अधीक्षक ने मांगा स्पष्टीकरण
इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमित कुमार ने कहा कि दोनों चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी चिकित्सकों को समय से ओपीडी में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed