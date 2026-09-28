Maharajganj News: इंडो नेपाल सडक के पुल का एप्रोच धंसा, राहगीर हो रहे घायल

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जानकारी के अनुसार, इंडो नेपाल सड़क वैसे तो सिद्धार्थनगर से होते हुए आई है। इस सड़क पर नौतनवा के गैस गोदाम के पास डंडा नदी के ऊपर पुल का निर्माण हाल ही में हुआ है। हालत यह है कि एप्रोच धंसने के साथ ही पुल की एक तरफ की रेलिंग भी नहीं है। कभी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है।राहगीर हिमांशु मिश्रा, जगदीश सहानी, कमलेश गौंड़, जयराम प्रसाद, मेवालाल इत्यादि ने बताया कि इस सड़क से आने जाने से नौतनवा, फरेदा, महराजगंज नजदीक पड़ता है। पुल पर हरदीडाली की तरफ से जाते है तो दूसरी तरफ का एप्रोच दिखाई नहीं देता है। धंसे एप्रोच पर बाइक व चार पहिया वाहन के गिरने का डर बना हुआ है। अक्सर ध्यान नहीं देने पर कई लोग चोटिल हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के जेई एसके वर्मा ने बताया कि मरम्मत कार्य के लिए बजट स्वीकृत हो गया है। बरसात के बाद सडक के साथ ही एप्रोच की भी मरम्मत करा दी जाएगी।