Maharajganj News: बाइक की टक्कर से अधेड़ की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:11 AM IST
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गुलरिहा। थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग चौराहे के पास बाइक की टक्कर से मदनलाल पासवान (57) की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। महराजगंज जिले के भिटौली थाना क्षेत्र के सोहसा बासपार निवासी बिहारी पासवान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके भाई मदनलाल पासवान 13 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे रामपुर बुजुर्ग चौराहे के पास थे। इसी दौरान अज्ञात बाइक चालक ने तेज रफ्तार में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मदनलाल को बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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