Maharajganj News: आने वाला समय कांग्रेस का, भाजपा मजबूती से कर रही मुकाबला
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का जनपद में प्रथम आगमन पर किया गया स्वागत
फरेंदा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अभिषेक दत्त का सिद्धार्थनगर से गोरखपुर जाते समय जनपद में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की अगुवाई जिलाध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट ने की।
स्वागत समारोह में राष्ट्रीय सचिव के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने सिकड़ा माता स्थान, धानी बाजार और धानी ढाला फरेंदा पर ढोल मजीरे तथा फूल-माला और बुके देकर स्वागत किया। राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। महाराजगंज में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ भाजपा का मुकाबला कर रही है।
आने वाले दिनों में महाराजगंज में एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद, त्रिभुवन मिश्रा, झिनकू चौधरी, अवनीश पाल, कपिल देव शुक्ला, शरदेंदु पांडेय, सदा मोहन उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य सुरेश साहनी, विनोद सिंह व अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
फरेंदा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अभिषेक दत्त का सिद्धार्थनगर से गोरखपुर जाते समय जनपद में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की अगुवाई जिलाध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट ने की।
स्वागत समारोह में राष्ट्रीय सचिव के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने सिकड़ा माता स्थान, धानी बाजार और धानी ढाला फरेंदा पर ढोल मजीरे तथा फूल-माला और बुके देकर स्वागत किया। राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। महाराजगंज में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ भाजपा का मुकाबला कर रही है।
विज्ञापन
आने वाले दिनों में महाराजगंज में एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद, त्रिभुवन मिश्रा, झिनकू चौधरी, अवनीश पाल, कपिल देव शुक्ला, शरदेंदु पांडेय, सदा मोहन उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य सुरेश साहनी, विनोद सिंह व अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन