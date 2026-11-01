Maharajganj News: जॉइंट मजिस्ट्रेट पर दुर्व्यवहार का आरोप, शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

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जानकारी के अनुसार, समेकित विद्यालय परिसर में जनगणना का प्रशिक्षण चल रहा था। बुधवार शाम करीब चार बजे कुछ शिक्षक परिसर में टहल रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और बाहर टहल रहे शिक्षकों को ऊंची आवाज में फटकार लगाने लगे। इससे शिक्षक नाराज हो गए। इसके बाद शिक्षकों ने परिसर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।शिक्षकों ने अधिकारी के व्यवहार को अनुचित बताते हुए नाराजगी जाहिर की। हालांकि, बाद में मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने शिक्षकों से बातचीत कर मामला शांत कराया। इसके बाद शिक्षक अपने-अपने स्थान पर लौट गए।