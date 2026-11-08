Maharajganj News: सड़क हादसे में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत

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शनिवार शाम हादसे के बाद राहगीरों ने घायल शिवधर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परतावल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन का आरोप है कि रेफर किए जाने के बाद काफी देर तक सरकारी एंबुलेंस का इंतजार किया गया लेकिन वह नहीं पहुंची। इस पर परिजन ने ऑटो की व्यवस्था कर उन्हें निजी अस्पताल ले जाने का फैसला किया।इसी बीच परिवार के अन्य सदस्य निजी एंबुलेंस लेकर सीएचसी पहुंच गए। इसके बाद घायल को ऑटो से निजी एंबुलेंस में शिफ्ट कर गोरखपुर ले जाया गया। वहां एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रविवार सुबह उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।इस संबंध में थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्रा ने बताया कि परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। इसलिए शव उन्हें सौंप दिया गया।