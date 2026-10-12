फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   After the body reached the village on Sunday, the family performed the last rites at Bhainsaha Ghat in Kushinagar.

Maharajganj News: गुजरात में करंट लगने से मजदूर की मौत, घर पहुंचा शव

Mon, 12 Oct 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
After the body reached the village on Sunday, the family performed the last rites at Bhainsaha Ghat in Kushinagar.
निचलौल। कोठीभार थाना क्षेत्र के सोहट गांव निवासी गुड्डू गिरी की गुजरात में करंट लगने से मौत हो गई। रविवार को शव गांव पहुंचा और अंतिम संस्कार किया गया।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, गुड्डू गिरी करीब 10 वर्षों से गुजरात में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करते थे। सात अक्तूबर को जनरेटर से करंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कंपनी के मालिक ने उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार को शव गांव पहुंचने के बाद परिजन ने कुशीनगर के भैंसहा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया।
विज्ञापन

कोठीभार थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मृतक के घर पहुंची थी। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और अंतिम संस्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed