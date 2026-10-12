Maharajganj News: गुजरात में करंट लगने से मजदूर की मौत, घर पहुंचा शव

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जानकारी के अनुसार, गुड्डू गिरी करीब 10 वर्षों से गुजरात में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करते थे। सात अक्तूबर को जनरेटर से करंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कंपनी के मालिक ने उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार को शव गांव पहुंचने के बाद परिजन ने कुशीनगर के भैंसहा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया।कोठीभार थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मृतक के घर पहुंची थी। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और अंतिम संस्कार कर दिया।