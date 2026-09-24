Maharajganj News: बिजली ट्रांसफार्मर का 74 अदद प्लेट के साथ पकड़ा गया आरोपी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:05 AM IST
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फरेंदा। पुरंदरपुर क्षेत्र के मनिकौरा गांव के समीप सिंचाई के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर के चोरी के सामान के साथ एक आरोपी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है।
थानाध्यक्ष पुरंदरपुर गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि 21 सितंबर को मनिकौरा गांव के बाहर ट्यूबल के लिए लगाया गया बिजली ट्रांसफार्मर से प्लेट सहित कुछ अन्य सामान चोर उठा ले गए थे। मामले में सिंचाई विभाग के अवर अभियंता मुकेश कुमार शुक्ला ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी।
थानाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को दिन में मुखबिर की सूचना पर मनिकौरा गांव के सामने 74 अदद ट्रांसफार्मर प्लेट के साथ डोलई सहानी ग्राम लोटनडीह, थाना लोटन, जिला सिद्धार्थनगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ पहले भी प्राथमिकी दर्ज है।
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थानाध्यक्ष पुरंदरपुर गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि 21 सितंबर को मनिकौरा गांव के बाहर ट्यूबल के लिए लगाया गया बिजली ट्रांसफार्मर से प्लेट सहित कुछ अन्य सामान चोर उठा ले गए थे। मामले में सिंचाई विभाग के अवर अभियंता मुकेश कुमार शुक्ला ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी।
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थानाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को दिन में मुखबिर की सूचना पर मनिकौरा गांव के सामने 74 अदद ट्रांसफार्मर प्लेट के साथ डोलई सहानी ग्राम लोटनडीह, थाना लोटन, जिला सिद्धार्थनगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ पहले भी प्राथमिकी दर्ज है।
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