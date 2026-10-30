Maharajganj News: तीन माह का बिल बकाया, पीएनबी की बिजली गुल, ठप रहा कामकाज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:17 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:17 AM IST
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निचलौल। तीन माह से बिजली बिल का भुगतान नहीं होने पर बिजली विभाग ने बृहस्पतिवार सुबह पंजाब नेशनल बैंक की निचलौल शाखा की बिजली काट दी। इससे बैंक का कामकाज पूरे दिन ठप रहा। लेनदेन के लिए पहुंचे खाताधारकों को बिना काम कराए लौटना पड़ा।
बिजली आपूर्ति बंद होने से बैंक के सीसीटीवी कैमरे भी बंद रहे। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पीएनबी के शाखा प्रबंधक जितेंद्र ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग ने बिना पूर्व सूचना दिए बैंक की बिजली काट दी। इससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मामले की लिखित सूचना विभागीय अधिकारियों के साथ स्थानीय अधिकारियों को भी दी गई है।
वहीं, विद्युत विभाग के एसडीओ नैयर अनवर ने बताया कि बैंक पर तीन माह का बिजली बिल बकाया था। विभाग की ओर से कई बार नोटिस देने और मौखिक रूप से सूचित करने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि बैंक को बिजली का मीटर लगवाने के लिए भी कई बार कहा गया था।
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बिजली आपूर्ति बंद होने से बैंक के सीसीटीवी कैमरे भी बंद रहे। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पीएनबी के शाखा प्रबंधक जितेंद्र ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग ने बिना पूर्व सूचना दिए बैंक की बिजली काट दी। इससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मामले की लिखित सूचना विभागीय अधिकारियों के साथ स्थानीय अधिकारियों को भी दी गई है।
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वहीं, विद्युत विभाग के एसडीओ नैयर अनवर ने बताया कि बैंक पर तीन माह का बिजली बिल बकाया था। विभाग की ओर से कई बार नोटिस देने और मौखिक रूप से सूचित करने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि बैंक को बिजली का मीटर लगवाने के लिए भी कई बार कहा गया था।
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