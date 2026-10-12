Maharajganj News: चौक पुलिस ने 78 वर्षीय वारंटी को किया गिरफ्तार

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आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 और 406 के तहत मामला दर्ज है। वारंट के अनुपालन में चौक पुलिस की टीम ने रविवार को पिपरा सोनाड़ी गांव से उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुजीत सिंह और हेड कांस्टेबल अखिलेश यादव शामिल रहे। थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि वारंटी को संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।

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मिठौरा। चौक पुलिस ने रविवार को एक 78 वर्षीय वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पिपरा सोनाड़ी गांव निवासी घिसियावन पुत्र सूरज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ वर्ष 2015 से संबंधित मुकदमे में वारंट जारी था।