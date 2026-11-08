Maharajganj News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक और महिला घायल

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, बृजमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम महाव निवासी विनोद अपनी सरहज के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी बाइक कोल्हुई क्षेत्र के लालपुर के पास पहुंची, इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे विनोद और उनके साथ बाइक पर बैठी महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को गंभीर हालत में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन सिद्धार्थनगर भेजवाया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। इस बाबत थानाध्यक्ष कोल्हुई अभय सिंह ने बताया कि दोनों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेज दिया गया है। कार कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।