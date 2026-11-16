Maharajganj News: दो बाइक की टक्कर में दो की मौत, दो गंभीर घायल

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महराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के धरनामपुर निवासी मनोहर (42) अपने ससुर चीनक (54) निवासी मजगावां, थाना मोहाना, सिद्धार्थनगर के साथ बाइक से नौगढ़ जा रहे थे। करुआवल गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर महराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र के परसोईया निवासी अंकित (18) और बरवां खुर्द निवासी आकाश (20) सवार थे। दोनों लोटन क्षेत्र के खखरा खुर्द गांव स्थित अंकित के ननिहाल से घर लौट रहे थे। हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए।मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोटन ले गई। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इलाज के दौरान चीनक और आकाश की मौत हो गई। मनोहर की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अंकित का इलाज वहीं चल रहा है।हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। दो लोगों की मौत से दोनों पक्षों में मातम छा गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष लोटन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।