Maharajganj News: ताला तोड़कर दुकान से 40 मोबाइल और 10 ब्लूटूथ चोरी

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परसिया इंदरपुर निवासी नौमीनाथ मौर्य की गोधवल चौराहे पर दीपक मोबाइल वीडियोग्राफी सेंटर के नाम से दुकान है। वह शुक्रवार रात करीब आठ बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। शनिवार सुबह दुकान पहुंचे तो गैलरी के दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो 40 रिपेयर किए गए मोबाइल और 10 नए ब्लूटूथ गायब थे।इसी रात चोरों ने पिपरा लाला निवासी रंजीत भारती की गुमटी का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। रंजीत रात में दुकान का सामान घर ले गए थे।चौकी प्रभारी कतरारी दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एक कैमरे में बाइक से उतरकर दुकान की ओर जाता युवक दिखाई दिया है। उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है।