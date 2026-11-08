Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A young man was seen getting off a bike and heading towards the shop in the CCTV footage.

Maharajganj News: ताला तोड़कर दुकान से 40 मोबाइल और 10 ब्लूटूथ चोरी

Sun, 08 Nov 2026 02:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
A young man was seen getting off a bike and heading towards the shop in the CCTV footage.
परतावल। श्यामदेउरवा क्षेत्र के गोधवल चौराहे पर शुक्रवार रात चोरों ने मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान का ताला तोड़कर 40 रिपेयर किए गए मोबाइल और 10 नए ब्लूटूथ उठा ले गए। शनिवार सुबह घटना की जानकारी होने पर दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है।
विज्ञापन

परसिया इंदरपुर निवासी नौमीनाथ मौर्य की गोधवल चौराहे पर दीपक मोबाइल वीडियोग्राफी सेंटर के नाम से दुकान है। वह शुक्रवार रात करीब आठ बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। शनिवार सुबह दुकान पहुंचे तो गैलरी के दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो 40 रिपेयर किए गए मोबाइल और 10 नए ब्लूटूथ गायब थे।
विज्ञापन

इसी रात चोरों ने पिपरा लाला निवासी रंजीत भारती की गुमटी का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। रंजीत रात में दुकान का सामान घर ले गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

चौकी प्रभारी कतरारी दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एक कैमरे में बाइक से उतरकर दुकान की ओर जाता युवक दिखाई दिया है। उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed