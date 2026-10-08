फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A woman was returning home with her son after receiving treatment in Gorakhpur when a board fell due to strong winds.

Maharajganj News: रेस्टोरेंट का प्रचार बोर्ड गिरने से बाइक अनियंत्रित, गिरने से महिला की मौत

Thu, 08 Oct 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
A woman was returning home with her son after receiving treatment in Gorakhpur when a board fell due to strong winds.
परतावल। गोरखपुर-परतावल मार्ग पर बुधवार सुबह तेज हवा के कारण रेस्टोरेंट का प्रचार बोर्ड बाइक पर गिर गया। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक पर पीछे बैठीं सुभावती (56 वर्ष) नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें सीएचसी, परतावल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर जरलहिया निवासी सुभावती पत्नी स्व. विद्यासागर को हृदय संबंधी बीमारी थी। उनका इलाज मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में चल रहा था। परिजन के अनुसार, वह नियमित जांच और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जाती थीं। बुधवार को भी वह रूटीन चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज गई थीं। लौटते समय गोरखपुर-परतावल मार्ग पर एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंचे ही थे कि सड़क के बीच लगा रेस्टोरेंट का प्रचार बोर्ड तेज हवा के कारण टूटा और बाइक पर गिर गया।
विज्ञापन

हादसे में महिला के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। बाइक चला रहा उनका बेटा हादसे में बाल-बाल बच गया। बोर्ड गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सीएचसी परतावल ले जाया गया। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. फुरकान ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस संबंध में थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed