Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A vow was made to perform the 'Koshi Bharai' ritual upon the fulfillment of wishes.

Maharajganj News: मनौती पूरी होने पर दो किमी लेटकर छठ घाट पहुंचे शुकुल

Mon, 16 Nov 2026 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
A vow was made to perform the 'Koshi Bharai' ritual upon the fulfillment of wishes.
परतावल। नगर पंचायत परतावल के छातिराम छठ घाट पर रविवार को कोसी भराई की अनूठी परंपरा देखने को मिली। कोटवा गांव निवासी शुकुल मद्धेशिया ने मनौती पूरी होने पर करीब दो किलोमीटर की दूरी लेटकर तय की और छठ घाट पहुंचे।
विज्ञापन

इस दौरान परतावल चौक होते हुए डीजे की धुन पर कलाकार और परिजन फरुहाई करते हुए नाचते-गाते साथ चल रहे थे। रास्ते में इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। परिजन के अनुसार, शुकुल मद्धेशिया ने घर बनने, दो बेटों की प्राप्ति और अन्य मनोकामनाएं पूरी होने पर कोशी भराई की मनौती मानी थी। मनौती पूरी होने के बाद उन्होंने परंपरा के अनुसार लेटकर छठ घाट पहुंचकर कोशी भराई का कार्यक्रम संपन्न किया। शुकुल मद्धेशिया परमल बेचने का काम करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed