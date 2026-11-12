Maharajganj News: चोरी के छह दिन बाद अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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पीड़ित जयराम पुत्र दिवंगत चुल्हाई ने बताया कि छह नवंबर की रात वह घर में सो रहे थे। सुबह करीब तीन बजे उनका भतीजा आकाश बाइक लेने पहुंचा तो चोरी की जानकारी हुई। जांच में पता चला कि प्रमोद की पत्नी की सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, बिछिया और 15 हजार रुपये नकद गायब थे। वहीं, नगेंद्र की पत्नी के मंगलसूत्र, झुमके और टीका भी चोर उठा ले गए। पीड़ितों के मुताबिक, चोरी गए सामान की कीमत करीब साढ़े तीन लाख रुपये है।सदर क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चोरों की तलाश जारी है। पूर्व में जिन अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी के मुकदमे दर्ज हैं उन पर निगरानी रखते हुए उनका फिर से सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है।