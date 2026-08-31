Maharajganj News: राहत सामग्री लेकर स्वयंसेवकों का दल काठमांडो रवाना

विज्ञापन

रविवार की दोपहर हरिद्वार से पहुंचे स्वयंसेवकों का एक दल दो ट्रकों में राहत सामग्री लेकर सोनौली सीमा से सड़क मार्ग के जरिए काठमांडो के लिए रवाना हुआ। राहत सामग्री में टेंट, कपड़े, बर्तन, दवाइयां सहित रोजमर्रा की जरूरत की अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। यह सामग्री नेपाल के जलप्रलय प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी।नेपाल रवाना होने से पहले स्वयंसेवक मंगल सिंह गढ़वाल और दिनेश चंद मैखुरी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सिर्फ सांस्कृतिक संबंध ही नहीं बल्कि रोटी-बेटी और भाईचारे का सदियों पुराना अटूट रिश्ता है। ऐसे में नेपाल में आई इस भयावह प्राकृतिक त्रासदी के समय वहां के लोगों की सहायता करना हम सभी का मानवीय दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के इस कहर ने नेपाल के कई परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है। प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना और सेवा भाव के साथ स्वयंसेवकों का दल राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ है।