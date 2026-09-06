Maharajganj News: वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र पर अपडेट मोबाइल नंबर नहीं तो जारी नहीं होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र

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ऑनलाइन सुविधा के बाद भी कई नंबर गलतमहराजगंज। वाहन के आरसी के प्रपत्र पर अगर गलत मोबाइल नंबर दर्ज है तो वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं जारी होगा। एआरटीओ कार्यालय की तरफ से प्रदूषण प्रपत्र के लिए अब ओटीपी आधारित व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।जिले में पंजीकृत लगभग दो हजार आरसी (वाहन प्रमाणपत्र) पर गलत मोबाइल नंबर अंकित होने के चलते विभाग की तरफ से जुर्माना या नोटिस इत्यादि वाहन मालिकों को भेजने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। साथ ही समय पर जुर्माना इत्यादि की जानकारी न होने की दशा में वाहन स्वामियों को अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ता। एआरटीओ ने बताया कि आरसी पेपर पर जिनके मोबाइल नंबर गलत अंकित हैं वह ऑनलाइन परिवर्तन करा सकते हैं।वाहन आरसी (पंजीकरण प्रपत्र) पर ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। आधिकारिक परिवहन सेवा (परिवहन सेवा) पोर्टल पर वाहन विवरण दर्ज करें। इसके बाद गाड़ी का नामांकन नंबर (वाहन नंबर), चेसिस नंबर (चेसिस नंबर-पूरा) और इंजन नंबर अंकित करें। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरसी की डिजिटल प्रति प्रदर्शित होगी। मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद सेव करें।एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए अपडेट मोबाइल नंबर जरूरी है। जिनके मोबाइल नंबर गलत हों वह ऑनलाइन कर सुधार सकते हैं।