Maharajganj News: धमकी देने की दोषी को एक दिन की सजा

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जानकारी के अनुसार, कोल्हुई थाना क्षेत्र के बड़हरा इंद्रदत्त निवासी केतकी पत्नी गोपी के खिलाफ वर्ष 2014 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि 31 जुलाई 2013 को अभियुक्त ने पीड़ित के साथ मारपीट की। इस दौरान गाली-गलौज के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। विज्ञापन

मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय फरेंदा में हुई। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने केतकी को दोषी ठहराते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार, कोल्हुई थाना क्षेत्र के बड़हरा इंद्रदत्त निवासी केतकी पत्नी गोपी के खिलाफ वर्ष 2014 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि 31 जुलाई 2013 को अभियुक्त ने पीड़ित के साथ मारपीट की। इस दौरान गाली-गलौज के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी।मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय फरेंदा में हुई। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने केतकी को दोषी ठहराते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई।

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महराजगंज। मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के करीब 12 साल पुराने मामले में न्यायालय ने एक महिला को दोषी करार देते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 30 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।