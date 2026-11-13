Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A consignment of clothing was being smuggled from India into Nepal via motorcycle; the motorcycle has also been seized.

Maharajganj News: नेपाल में 1.70 लाख के कपड़े बरामद, एक गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 02:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
A consignment of clothing was being smuggled from India into Nepal via motorcycle; the motorcycle has also been seized.
सोनौली। तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नेपाल के रूपनदेही जिले की पुलिस ने भारी मात्रा में रेडीमेड कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस ने कपड़ों की खेप ले जा रहे एक युवक को गिरफ्तार कर बाइक भी जब्त की है। बरामद कपड़ों की कीमत एक लाख 70 हजार 250 रुपये आंकी गई है।
विज्ञापन

रूपनदेही के डीएसपी कृष्ण कुमार चंद ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब 8:20 बजे पुलिस टीम सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त और जांच कर रही थी। इसी दौरान लुंबिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-7 से लुंबिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-4, मौवारी निवासी दीपेंद्र यादव (24) को पकड़ा गया। जांच में पता चला कि युवक भारतीय सीमा की ओर से अवैध रूप से कपड़ों की खेप नेपाल ला रहा था। उन्होंने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed