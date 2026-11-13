Maharajganj News: बदलते मौसम की मार, बच्चे पड़ रहे बीमार

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इसकी वजह से जिला अस्पताल के बाल रोग विभाग में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रोजाना 80 से 90 बच्चे उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें 45 से 50 बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। अस्पताल में छोटे बच्चों को लेकर पहुंच रहे अभिभावकों की भीड़ देखी जा रही है।मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण बच्चों को वायरल संक्रमण और मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत अधिक देखने को मिल रही है। कई अभिभावक बच्चों को बुखार और लगातार खांसी की समस्या होने पर जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। बाल रोग विभाग में सुबह से ही पंजीकरण काउंटर और चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मरीजों की कतार लग रही है।बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रंजन मिश्रा ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सुबह और शाम ठंड से बच्चों को बचाएं। उन्हें मौसम के अनुकूल कपड़े पहनाएं और ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। बच्चों को साफ और ताजा भोजन दें। पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ देते रहें। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और बच्चों को धूल-मिट्टी से दूर रखें।उन्होंने बताया कि बच्चों को सर्दी, खांसी या बुखार होने पर खुद से दवा देने से बचना चाहिए। परेशानी बढ़ने, तेज बुखार आने या सांस लेने में दिक्कत होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। समय पर उपचार और सावधानी बरतने से बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाया जा सकता है।