Maharajganj News: पराली जलाने वाले जिले के 22 किसानों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:28 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:28 AM IST
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महराजगंज। प्रशासन की सख्ती और जागरूकता के बावजूद सदर ब्लॉक के चार गांवों और नगर पंचायत के तीन वार्डों में 22 किसानों को पराली जलाते हुए चिह्नित किया गया है। अब इन सभी पर जुर्माने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी है। इसके लिए उप कृषि निदेशक ने डीएम से अनुमति मांगी है।
जिले में इस बार बेमौसम बारिश के चलते धान की कटाई पिछड़ गई थी। दिवाली के बाद कटाई ने रफ्तार पकड़ी है। किसान जल्द से जल्द खेत खाली कर गेहूं की बोआई करना चाहते हैं। इसी जल्दबाजी में वे पराली में आग लगा रहे हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होने के साथ-साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक भी लगातार खराब हो रहा है।
ऐसे पकड़ में आए किसान
इस बार शासन ने पराली जलाने की निगरानी के लिए पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम अपनाया है। उप निदेशक कृषि कार्यालय में बने जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेंटर पर सैटेलाइट से जिले के खेतों पर नजर रखी जा रही है। सैटेलाइट से खेतों में आग और धुएं के हॉटस्पॉट की पहचान की जा रही है। वहीं एआई तकनीक से लोकेशन के साथ खेत का रकबा और किसान का पूरा विवरण निकाला जा रहा है।
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इसी मॉनिटरिंग में पहले लखिमा थरुआ और रामपुर में 10 किसानों के पराली जलाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद बुधवार देर शाम अहिरौली और नगर पंचायत चौक क्षेत्र में 12 और किसानों को चिह्नित किया गया है। इस तरह अब तक सदर के लखिमा थरुआ, रामपुर, अहिरौली गांव और नगर पंचायत चौक के तीन वार्डों के कुल 22 किसान सैटेलाइट की निगरानी में पकड़े जा चुके हैं। विभाग ने सभी की सूची, खसरा नंबर और लोकेशन के साथ रिपोर्ट तैयार कर ली है।
पिछले साल प्रदेश में अव्वल था जिला
पिछले वर्ष महराजगंज पराली जलाने के मामलों में पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर रहा था। इस दाग को मिटाने के लिए इस वर्ष विभाग ने गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाया। किसानों को नुक्कड़ नाटक, चौपाल, किसान गोष्ठी और पंपलेट बांटकर समझाया गया। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए सरकार 50 प्रतिशत अनुदान पर सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और बेलर जैसी आधुनिक मशीनें भी उपलब्ध करा रही है। लेकिन फिर भी किसान बाज नहीं आ रहे हैं।
होगी सख्त कार्रवाई
उप कृषि निदेशक संजीव कुमार पटेल ने बताया कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग में पकड़े गए 22 किसानों को नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बताया कि शासन के निर्देश पर दो एकड़ तक 2500, दो से पांच एकड़ तक 5000 और पांच एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये तक जुर्माने के साथ सरकारी योजनाओं से वंचित करने का भी प्रावधान है।
बोले अधिकारीधान की कटाई के बाद खेत से पराली साफ करने के लिए कई किसान उसमें आग लगा देते हैं। इससे खेत जल्दी साफ हो जाता है, लेकिन मिट्टी की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। पराली जलाने से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीवों के साथ जैविक कार्बन और पोषक तत्व भी प्रभावित होते हैं। लगातार ऐसा करने से खेत की प्राकृतिक उर्वरता कमजोर होती है।
- डॉ. रामगोपाल यादव, कृषि विज्ञान केंद्र, बंसुली
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जिले में इस बार बेमौसम बारिश के चलते धान की कटाई पिछड़ गई थी। दिवाली के बाद कटाई ने रफ्तार पकड़ी है। किसान जल्द से जल्द खेत खाली कर गेहूं की बोआई करना चाहते हैं। इसी जल्दबाजी में वे पराली में आग लगा रहे हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होने के साथ-साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक भी लगातार खराब हो रहा है।
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ऐसे पकड़ में आए किसान
इस बार शासन ने पराली जलाने की निगरानी के लिए पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम अपनाया है। उप निदेशक कृषि कार्यालय में बने जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेंटर पर सैटेलाइट से जिले के खेतों पर नजर रखी जा रही है। सैटेलाइट से खेतों में आग और धुएं के हॉटस्पॉट की पहचान की जा रही है। वहीं एआई तकनीक से लोकेशन के साथ खेत का रकबा और किसान का पूरा विवरण निकाला जा रहा है।
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इसी मॉनिटरिंग में पहले लखिमा थरुआ और रामपुर में 10 किसानों के पराली जलाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद बुधवार देर शाम अहिरौली और नगर पंचायत चौक क्षेत्र में 12 और किसानों को चिह्नित किया गया है। इस तरह अब तक सदर के लखिमा थरुआ, रामपुर, अहिरौली गांव और नगर पंचायत चौक के तीन वार्डों के कुल 22 किसान सैटेलाइट की निगरानी में पकड़े जा चुके हैं। विभाग ने सभी की सूची, खसरा नंबर और लोकेशन के साथ रिपोर्ट तैयार कर ली है।
पिछले साल प्रदेश में अव्वल था जिला
पिछले वर्ष महराजगंज पराली जलाने के मामलों में पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर रहा था। इस दाग को मिटाने के लिए इस वर्ष विभाग ने गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाया। किसानों को नुक्कड़ नाटक, चौपाल, किसान गोष्ठी और पंपलेट बांटकर समझाया गया। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए सरकार 50 प्रतिशत अनुदान पर सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और बेलर जैसी आधुनिक मशीनें भी उपलब्ध करा रही है। लेकिन फिर भी किसान बाज नहीं आ रहे हैं।
होगी सख्त कार्रवाई
उप कृषि निदेशक संजीव कुमार पटेल ने बताया कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग में पकड़े गए 22 किसानों को नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बताया कि शासन के निर्देश पर दो एकड़ तक 2500, दो से पांच एकड़ तक 5000 और पांच एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये तक जुर्माने के साथ सरकारी योजनाओं से वंचित करने का भी प्रावधान है।
बोले अधिकारीधान की कटाई के बाद खेत से पराली साफ करने के लिए कई किसान उसमें आग लगा देते हैं। इससे खेत जल्दी साफ हो जाता है, लेकिन मिट्टी की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। पराली जलाने से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीवों के साथ जैविक कार्बन और पोषक तत्व भी प्रभावित होते हैं। लगातार ऐसा करने से खेत की प्राकृतिक उर्वरता कमजोर होती है।
- डॉ. रामगोपाल यादव, कृषि विज्ञान केंद्र, बंसुली