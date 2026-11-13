Maharajganj News: पराली जलाने वाले जिले के 22 किसानों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी

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जिले में इस बार बेमौसम बारिश के चलते धान की कटाई पिछड़ गई थी। दिवाली के बाद कटाई ने रफ्तार पकड़ी है। किसान जल्द से जल्द खेत खाली कर गेहूं की बोआई करना चाहते हैं। इसी जल्दबाजी में वे पराली में आग लगा रहे हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होने के साथ-साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक भी लगातार खराब हो रहा है।इस बार शासन ने पराली जलाने की निगरानी के लिए पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम अपनाया है। उप निदेशक कृषि कार्यालय में बने जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेंटर पर सैटेलाइट से जिले के खेतों पर नजर रखी जा रही है। सैटेलाइट से खेतों में आग और धुएं के हॉटस्पॉट की पहचान की जा रही है। वहीं एआई तकनीक से लोकेशन के साथ खेत का रकबा और किसान का पूरा विवरण निकाला जा रहा है।इसी मॉनिटरिंग में पहले लखिमा थरुआ और रामपुर में 10 किसानों के पराली जलाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद बुधवार देर शाम अहिरौली और नगर पंचायत चौक क्षेत्र में 12 और किसानों को चिह्नित किया गया है। इस तरह अब तक सदर के लखिमा थरुआ, रामपुर, अहिरौली गांव और नगर पंचायत चौक के तीन वार्डों के कुल 22 किसान सैटेलाइट की निगरानी में पकड़े जा चुके हैं। विभाग ने सभी की सूची, खसरा नंबर और लोकेशन के साथ रिपोर्ट तैयार कर ली है।पिछले साल प्रदेश में अव्वल था जिलापिछले वर्ष महराजगंज पराली जलाने के मामलों में पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर रहा था। इस दाग को मिटाने के लिए इस वर्ष विभाग ने गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाया। किसानों को नुक्कड़ नाटक, चौपाल, किसान गोष्ठी और पंपलेट बांटकर समझाया गया। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए सरकार 50 प्रतिशत अनुदान पर सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और बेलर जैसी आधुनिक मशीनें भी उपलब्ध करा रही है। लेकिन फिर भी किसान बाज नहीं आ रहे हैं।उप कृषि निदेशक संजीव कुमार पटेल ने बताया कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग में पकड़े गए 22 किसानों को नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बताया कि शासन के निर्देश पर दो एकड़ तक 2500, दो से पांच एकड़ तक 5000 और पांच एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये तक जुर्माने के साथ सरकारी योजनाओं से वंचित करने का भी प्रावधान है।