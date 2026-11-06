Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   50 decimals of paddy crop reduced to ashes in a fire at Sekhui

Maharajganj News: सेखुई में आग से धान की 50 डिसमिल फसल जलकर राख

Fri, 06 Nov 2026 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
50 decimals of paddy crop reduced to ashes in a fire at Sekhui
मिठौरा। थाना क्षेत्र के सेखुई गांव के पश्चिम सीवान में बृहस्पतिवार की शाम अचानक आग लगने से करीब 50 डिसमिल खेत में खड़ी धान की फसल जलकर नष्ट हो गई। आग की लपटें उठती देख गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, सेखुई निवासी आलोक चौधरी का खेत गांव के पश्चिम सीवान में है। शाम के समय अज्ञात कारणों से उनके खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने धान की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। खेत से धुआं और लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। हालांकि, तब तक करीब 50 डिसमिल फसल जलकर नष्ट हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed