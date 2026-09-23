Maharajganj News: 81 लाख की लागत से बन रही 400 मीटर सीसी सड़क

बागड़ के मकान से स्वामीनाथ वर्मा के मकान तक करीब 400 मीटर लंबी सीसी सड़क और नाली का निर्माण कराया जाएगा। पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत होने वाले इस कार्य पर 81.56 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर पंचायत की ओर से सड़क निर्माण के साथ जल निकासी के लिए नाली भी बनाई जाएगी। शासन स्तर से धनराशि स्वीकृत होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई।नगर पंचायत निचलौल के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि शासन से सड़क और नाली निर्माण के लिए धन की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 सितंबर से निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्धारित मानकों के अनुसार काम कराने के निर्देश दिए गए हैं।