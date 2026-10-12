Maharajganj News: दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार, कपड़े और चॉकलेट बरामद

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कोतवाल सोनौली विशाल शुक्ला ने बताया कि रविवार की शाम एसएसबी रोड स्थित श्यामकाट बगीचे के पास से आबिदा खातून (46), निवासी वार्ड नंबर 15, बुद्धनगर, तेतरी बाजार, जिला सिद्धार्थनगर और डाला कुमारी थापा क्षेत्री (45), निवासी सिसेनी, जिला गुल्मी, नेपाल के पास से प्लास्टिक के 19 बंडलों में कपड़े बरामद किए गए। इनमें 10 साड़ी, आठ शॉल, चार सलवार के कपड़े, चार पैंट, 183 सूट और 36 पेटीकोट शामिल हैं।साथ ही मुखबिर की सूचना पर टीम ने फरेंदी तिवारी टोला के तिलहवा के पास से सूरज पासवान (19), निवासी ग्राम शेष फरेंदा, थाना सोनौली, जिला महराजगंज को पकड़ा। उसके पास से तीन गत्ते ब्रांडेड चॉकलेट और नेपाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल बरामद की गई। कस्टम अधिनियम की धारा 113 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों और सामान को अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए कस्टम कार्यालय नौतनवां भेज दिया गया।