फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   1,776 major operations and 3,342 minor surgeries performed at the district hospital in six months

Maharajganj News: छह माह में जिला अस्पताल में हुए 1776 बड़े ऑपरेशन, 3342 छोटी सर्जरी

Sat, 31 Oct 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
1,776 major operations and 3,342 minor surgeries performed at the district hospital in six months
महराजगंज। जिला संयुक्त अस्पताल में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच छह माह में 1776 बड़े ऑपरेशन और 3342 छोटी सर्जरी की गईं। अस्पताल की सर्जनवार रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में स्त्री रोग, हड्डी रोग, सामान्य सर्जरी, नेत्र रोग और ईएनटी विभाग में मरीजों का ऑपरेशन हुआ। बड़े ऑपरेशन के मामले में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुण कुमार सिंह 513 ऑपरेशन के साथ पहले स्थान पर रहे, जबकि छोटी सर्जरी में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. विकास कुमार ने सर्वाधिक 935 ऑपरेशन किए। माहवार आंकड़ों में सितंबर में सबसे अधिक 333 बड़े और 645 छोटी सर्जरी दर्ज की गईं।
विज्ञापन

अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल में 212 बड़े और 400 छोटी सर्जरी हुईं। मई में यह संख्या क्रमशः 277 और 602 रही। जून में 312 बड़े और 621 छोटी, जुलाई में 327 बड़े और 508 छोटी तथा अगस्त में 315 बड़े और 566 छोटी सर्जरी की गईं। सितंबर में दोनों श्रेणियों में छह माह का सर्वाधिक आंकड़ा दर्ज किया गया।
विज्ञापन

सामान्य सर्जरी में 294 बड़े ऑपरेशन : सामान्य सर्जरी विभाग में डॉ. उदयभान ने 188 और डॉ. विभूति शुक्ला ने 106 बड़े ऑपरेशन किए। दोनों चिकित्सकों ने मिलकर 294 बड़े ऑपरेशन किए। छोटी सर्जरी में डॉ. विभूति शुक्ला ने 254 और डॉ. उदयभान ने 121 ऑपरेशन किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

ईएनटी में 173 और नेत्र रोग विभाग में 133 बड़े ऑपरेशन : ईएनटी विभाग में डॉ. अनिरुद्ध ने 89, डॉ. अनुप ने 55 और डॉ. प्रियंका ने 29 बड़े ऑपरेशन किए। तीनों चिकित्सकों ने कुल 173 बड़े ऑपरेशन किए। छोटी सर्जरी में इनके नाम क्रमशः 230, 159 और 83 ऑपरेशन दर्ज हैं।

वहीं, नेत्र रोग विभाग में डॉ. मनीष निगम ने 76 और डॉ. निरंजन सिंह ने 57 बड़े ऑपरेशन किए। छोटी सर्जरी में दोनों चिकित्सकों ने क्रमशः 10 और 22 ऑपरेशन किए। इसके अलावा एलएमओ के रूप में दर्ज डॉ. रुपाली श्रीवास्तव ने 228 और डॉ. शालिनी वर्मा ने 188 छोटी सर्जरी कीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed