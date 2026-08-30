Maharajganj News: 50वीं जूनियर बालक स्टेट कबड्डी चैम्पियनशिप के लिए 14 खिलाड़ियों का चयन

भैंसी स्थित एक निजी स्कूल के मैदान पर 27 अगस्त को जिला स्तरीय ट्रॉयल का आयोजन किया गया। कुल 61 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद निर्णायक मंडल ने 14 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन स्टेट चैंपियनशिप के लिए किया है।इस अवसर पर जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव विवेक कुमार वर्मा ने कहा कि इस बार टीम में युवा जोश के साथ बेहतरीन तकनीक का संगम है और टीम बस्ती में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेगी। ट्रॉयल प्रक्रिया निर्णायक ऐनुद्दीन सिद्दीकी की देखरेख में संपन्न हुई। इस दौरान प्रबंधक नरेंद्र वर्मा सहित खेल प्रेमी रिकी, अतिश, इन्द्रेश, रंजीत निषाद, दीनू, चन्द्र प्रकाश, पंकज चौधरी, अरुण चौधरी, सदानंद पासवान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।