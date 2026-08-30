Maharajganj News: 50वीं जूनियर बालक स्टेट कबड्डी चैम्पियनशिप के लिए 14 खिलाड़ियों का चयन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:02 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:02 AM IST
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भिटौली। 13-14 सितंबर को बस्ती में आयोजित होने वाली 50वीं जूनियर बालक स्टेट कबड्डी चैम्पियनशिप के लिए महराजगंज की टीम का चयन कर लिया गया है।
भैंसी स्थित एक निजी स्कूल के मैदान पर 27 अगस्त को जिला स्तरीय ट्रॉयल का आयोजन किया गया। कुल 61 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद निर्णायक मंडल ने 14 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन स्टेट चैंपियनशिप के लिए किया है।
इस अवसर पर जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव विवेक कुमार वर्मा ने कहा कि इस बार टीम में युवा जोश के साथ बेहतरीन तकनीक का संगम है और टीम बस्ती में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेगी। ट्रॉयल प्रक्रिया निर्णायक ऐनुद्दीन सिद्दीकी की देखरेख में संपन्न हुई। इस दौरान प्रबंधक नरेंद्र वर्मा सहित खेल प्रेमी रिकी, अतिश, इन्द्रेश, रंजीत निषाद, दीनू, चन्द्र प्रकाश, पंकज चौधरी, अरुण चौधरी, सदानंद पासवान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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भैंसी स्थित एक निजी स्कूल के मैदान पर 27 अगस्त को जिला स्तरीय ट्रॉयल का आयोजन किया गया। कुल 61 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद निर्णायक मंडल ने 14 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन स्टेट चैंपियनशिप के लिए किया है।
इस अवसर पर जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव विवेक कुमार वर्मा ने कहा कि इस बार टीम में युवा जोश के साथ बेहतरीन तकनीक का संगम है और टीम बस्ती में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेगी। ट्रॉयल प्रक्रिया निर्णायक ऐनुद्दीन सिद्दीकी की देखरेख में संपन्न हुई। इस दौरान प्रबंधक नरेंद्र वर्मा सहित खेल प्रेमी रिकी, अतिश, इन्द्रेश, रंजीत निषाद, दीनू, चन्द्र प्रकाश, पंकज चौधरी, अरुण चौधरी, सदानंद पासवान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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