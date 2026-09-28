Maharajganj News: साढ़े चार घंटे में 122.2 मिमी बारिश

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शनिवार की रात में हुई झमाझम बारिश के बाद रविवार की सुबह से ही आसमान साफ रहा। सूरज की तल्खी के बीच दिन का पारा 3.0 डिग्री सेल्सियस व रात का पारा एक डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। रविवार को अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अगर हम इस सीजन में हुई बारिश की बात करें तो एक जून से लेकर 27 सितंबर के बीच सामान्य बारिश 978.0 मिमी की तुलना में 943.2 मिमी बारिश हो चुकी है। जो कि सामान्य बारिश की तुलना में महज चार प्रतिशत कम है।भारतीय मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक टीबी सिंह ने बताया कि रविवार को प्राप्त संख्यात्मक माडल, उपग्रहीय तस्वीर एवं अन्य मौमसी विश्लेषण के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा अवदाब ओडिसा, छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश होते हुए शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना हुआ था। वह डिप्रेशन में तब्दील होकर रविवार को उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उत्तराखंड, राजस्थान व पश्चिम यूपी की तरफ चला गया। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से सोमवार को जिले में आंशिक बादल छाए रहेंगे। धूप-छांव के बीच दिन के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस दौरान जिले में एक से दो स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।