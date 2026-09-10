Maharajganj News: सोनौली बॉर्डर पर 10 किलोमीटर लंबा जाम, 1500 मालवाहक फंसे

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अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, तीन घंटे अतिरिक्त खुली रहेगी सीमासोनौली। नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर पर पिछले दस दिनों से ल रहा मालवाहक वाहनों का जाम बुधवार को भी कम नहीं हुआ। भारतीय सीमा में वाहनों की कतार करीब 10 किलोमीटर तक की दूरी तक लगी हुई है। जाम कम करने के लिए रात एक बजे तक सीमा पर वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा।जाम को कम करने और अधिक से अधिक मालवाहक वाहनों को नेपाल भेजने के लिए बुधवार की रात सीमा क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। पुलिसकर्मी वाहनों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने और सीमा पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में लगाए जाएंगे। अधिकारियों का प्रयास है कि उपलब्ध समय में अधिकतम वाहनों की निकासी की जा सके। नेपाल में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण मार्ग प्रभावित होने से सीमा पर वाहनों का दबाव लगातार बना हुआ है।इसी के साथ मालवाहक वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा को तीन घंटे अतिरिक्त खोलने पर सहमति बनी है। अब मालवाहक ट्रक रात एक बजे तक नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे। इससे पहले रात 10 बजे तक ही वाहनों का आवागमन होता रहा है। फिलहाल करीब 1500 मालवाहक वाहन नेपाल जाने के इंतजार में सीमा पर फंसे हैं।इन वाहनों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अलावा औद्योगिक मशीनरी, टाइल्स, मार्बल और केमिकल समेत विभिन्न प्रकार के सामान लदे हैं। लंबे समय से जाम में फंसे चालक वाहनों की जल्द निकासी की मांग कर रहे हैं। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई मार्ग प्रभावित होने से भारत से नेपाल जाने वाले वाहनों की निकासी प्रभावित हुई है। इसके चलते पिछले दस दिनों से सोनौली सीमा पर वाहनों की लंबी कतार बनी हुई है।कोतवाल सोनौली महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि बुधवार की रात एक बजे तक मालवाहक ट्रक नेपाल जाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जाम में फंसे वाहनों की निकासी तेज होने की उम्मीद है।