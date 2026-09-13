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Maharajganj News: 20 करोड़ से जनपद में 15 सड़कों की राह होगी आसान

Sun, 13 Sep 2026 02:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:49 AM IST
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Travel on 15 roads in the district will become easier with an outlay of 20 crore.
महाराजगंज। जिले के ग्रामीण और मुख्य संपर्क मार्गों से सफर करने वाले राहगीरों के लिए राहत भरी खबर है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने जिले की खस्ताहाल हो चुकी सड़कों की सूरत बदलने की कवायद तेज कर दी है।
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जानकारी के अनुसार, लंबे समय से जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों के कारण स्थानीय निवासियों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभाग द्वारा शासन को भेजा गया करीब 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव मंजूर हो गया है। इस वित्तीय स्वीकृति के बाद अब विभाग ने टेंडर के माध्यम से निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी पूरी कर ली है।
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मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों की कुल 15 महत्वपूर्ण सड़कों का नवनिर्माण व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। स्वीकृत प्रस्ताव के तहत इन सड़कों के कायाकल्प होगा। विभाग की ओर से कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा की कड़ी निगरानी की जाएगी। महत्वपूर्ण ग्रामीण संपर्क मार्गों का भी कायाकल्प किया जाएगा।
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वर्जन
जिले में 15 सड़कों के नव निर्माण के लिए धन स्वीकृत हुआ है। टेंडर की प्रकिया चल रही है। प्रक्रिया पूरा होने के बाद निर्माण कराया जाएगा।
- कर्ण कुमार सिंह सहायक अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग
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