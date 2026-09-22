Lalitpur News: बदहाल सफाई व्यवस्था से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश, अधिकारी बेखबर

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त्योहारों का समय होने के बावजूद ग्राम के मंदिरों और रास्तों पर गंदगी फैली है। मुख्य मार्गों पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। नालियां कचरे से पूरी तरह भरी पड़ी हैं। इस कारण नालियों का गंदा पानी अब सड़क पर बह रहा है। स्कूलों के आसपास और अंदर भी कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है। ग्राम के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के चारों ओर बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग आई हैं। इससे पढ़ने वाले बच्चों को जहरीले जानवरों का खतरा बना हुआ है। विद्यालय में बच्चों के पेयजल के लिए बने स्थान पर भी गंदगी फैली हुई है।000000अधिकारियों की अनदेखीग्रामीणों के अनुसार गांव की सफाई व्यवस्था की बदहाली की खबर देने के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। सफाई व्यवस्था और भी बदहाल होती जा रही है। इस संबंध में जानकारी के लिए बीडीओ हरगोविंद गुप्ता को उनके सरकारी नंबर पर फोन लगाया गया लेकिन गलत नंबर बताते हुए काट दिया गया।000000ग्राम प्रधान और अधिकारियों को गांव की सफाई व्यवस्था के बारे में कई बार बताया। परंतु किसी ने भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। पूरे गांव में भारी गंदगी है। इसके कारण लोग संक्रमण का शिकार हो सकते हैं।-प्रदीप तिवारी, एडवोकेट00000ग्राम में पिछले पांच साल में एक बार भी नालियों की सफाई नहीं कराई गई, न ही कोई मरम्मत कार्य कराया गया, स्कूलों में भी भारी गंदगी फैली है।-राकेश अगरिया00000000000वर्जनगांव में गंदगी की जानकारी मिली है वह बुधवार को बीडीओ को लेकर गांव का स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का निस्तारण कराएंगे। अभिजीत सिंह, एसडीएम तालबेहट