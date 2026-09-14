Lalitpur News: अमृतसर एक्सप्रेस से महिला का मोबाइल व पर्स चोरी
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:13 AM IST
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ललितपुर। कुरुक्षेत्र से हबीबगंज यात्रा कर रही एक महिला का अज्ञात चोरों ने मोबाइल व पर्स चोरी कर लिया। थाना जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी सुषमा सैनी ने थाना जीआरपी में तहरीर देकर बताया कि वही बीते माह 10 अगस्त को ट्रेन संख्या 11058 अमृतसर एक्सप्रेस के कोच-1 में बर्थ संख्या 56-68 पर अपनी जेठानी के साथ यात्रा कर रही थीं। वह दोनों कुरुक्षेत्र से रानी कमलापति तक जा रही थीं। यात्रा के दौरान वह अपनी बर्थ संख्या 65 पर सो रही थी कि तालबेहट रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुंचने पर वह उठीं और काॅल करने के लिए अपने बड़े बैग में रखा पर्स उठाया, जिसके अंदर तीन हजार रुपये नकदी व 30 हजार कीमत का मोबाइल रखा था, देखा तो बैग में मोबाइल और रुपये नहीं थे। उसने सीट के आसपास तलाश किया, लेकिन मोबाइल व पर्स नहीं मिला। थाना जीआरपी ने उक्त मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद
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मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी सुषमा सैनी ने थाना जीआरपी में तहरीर देकर बताया कि वही बीते माह 10 अगस्त को ट्रेन संख्या 11058 अमृतसर एक्सप्रेस के कोच-1 में बर्थ संख्या 56-68 पर अपनी जेठानी के साथ यात्रा कर रही थीं। वह दोनों कुरुक्षेत्र से रानी कमलापति तक जा रही थीं। यात्रा के दौरान वह अपनी बर्थ संख्या 65 पर सो रही थी कि तालबेहट रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुंचने पर वह उठीं और काॅल करने के लिए अपने बड़े बैग में रखा पर्स उठाया, जिसके अंदर तीन हजार रुपये नकदी व 30 हजार कीमत का मोबाइल रखा था, देखा तो बैग में मोबाइल और रुपये नहीं थे। उसने सीट के आसपास तलाश किया, लेकिन मोबाइल व पर्स नहीं मिला। थाना जीआरपी ने उक्त मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद
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