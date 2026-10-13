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Lalitpur News: ग्राम प्रहरी पुलिस और आमजन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी-मनोहर लाल पंथ

Tue, 13 Oct 2026 11:52 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:52 PM IST
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Village Guards A Vital Link Between the Police and the Public Manohar Lal Panth
ग्राम प्रहरियों को सम्मानित करते राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ, विधायक रामरतन कुशवाहा व अधिकारी। स्
ललितपुर। जनपद बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम ''ग्राम सुरक्षा में योगदान एवं ग्राम प्रहरियों का सम्मान'' का सजीव प्रसारण रिजर्व पुलिस लाइंन में ग्राम प्रहरियों ने जनप्रतिनिधियों व अफसरों के साथ देखा। इस अवसर पर जनपद के ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी किया गया।
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प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ ने कहा कि ग्राम प्रहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और आमजन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे पुलिस को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम प्रहरियों के योगदान को प्रोत्साहित करना था। उन्हें पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। जनप्रतिनिधियों के अलावा डीएम सत्य प्रकाश और एसपी संजीव कुमार बाजपेई ने ग्राम प्रहरियों को शॉल भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया।
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ग्राम प्रहरियों की भूमिका
गांव में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाते हैं। आपसी विवादों, अवैध गतिविधियों और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली घटनाओं की सूचना देना भी उनकी जिम्मेदारी है। उनकी सतर्कता और सक्रिय सहयोग से अपराधों की रोकथाम संभव होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी बनती है। जनपद पुलिस ग्रामीण सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु ग्राम प्रहरियों के साथ निरंतर संपर्क में रहती है।
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