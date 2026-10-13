Lalitpur News: संविदा कर्मियों की हड़ताल ने रोकी इलाज की राह

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जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में सुविधाएं देने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए गए थे। इनमें एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की नियुक्ति की जाती है। ये अधिकारी प्राथमिक जांच, उपचार, दवा वितरण और गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग करते हैं। गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य इकाई पर रेफर करने का कार्य भी करते हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श भी दिया जाता है। सीएचओ के हड़ताल पर जाने से 83 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद हैं। प्रत्येक मंदिर पर प्रतिदिन करीब 20 मरीज आते थे, जिससे कुल डेढ़ हजार से अधिक मरीज प्रभावित हैं। ऐसे में इन मरीजों को जांच और सामान्य उपचार के लिए पीएचसी व सीएचसी तक जाना पड़ रहा है।आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सुविधाएंआयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर लगभग 14 प्रकार की जांच उपलब्ध हैं। इनमें मलेरिया, डेंगू, हीमोग्लोबिन, एचआईवी, सिफिलिस, कफ, ब्लड शुगर, यूरिन प्रोटीन और क्लोरीन की जांच शामिल है। केंद्र पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग भी होती है। गर्भवती महिलाओं की जांच की सुविधा भी यहां दी जाती है।ये स्वास्थ्य सेवाएं बाधितसंविदा और एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से कई अन्य कार्यक्रम भी बाधित हुए हैं। एएनएम के हड़ताल पर जाने से टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के पंजीयन और देखभाल प्रभावित हुई है। टीबी कार्यक्रम, आरबीएसके कार्यक्रम और ओपीडी सेवाएं भी बाधित हैं। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और डाटा ऑपरेटिंग जैसे कार्य भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभावित हुए हैं।सीएचओ, एएनएम व अन्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई हैं। स्थाई कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है।डॉ. वीरेंद्र सिंह, सीएमओ, ललितपुर