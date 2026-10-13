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Lalitpur News: भाजपा महिला मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका

Tue, 13 Oct 2026 12:31 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:31 AM IST
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The BJP Mahila Morcha burned an effigy of Rahul Gandhi.
ललितपुर। शहर के घंटाघर मैदान पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की महिला-विरोधी नीतियों के विरोध में था। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
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प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाया। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रावत ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के हितों की रक्षा और उनके सम्मान को प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्हें महिलाओं का सम्मान रखने की नसीहत भी दी गई। विरोध प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष रुचिका बुंदेला, जिला महामंत्री रजनी अहिरवार,जिला मंत्री सुनीता पंथ ,संगीता सोनी, वरिष्ठ नेता मोहिनी रजक, रामेश्वरी सोनी, मनविंदर कौर आदि शामिल रहीं।
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