Lalitpur News: 1.88 लाख किसानों को 67.43 करोड़ की राहत

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जिले में अक्तूबर के अंतिम सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में भारी बारिश हुई थी। इससे किसानों की फसलें बड़े पैमाने पर नष्ट हो गईं। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व, कृषि और बीमा कंपनियों के दल बनाए थे। इन दल ने विस्तृत सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी।यह सर्वेक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी सत्यप्रकाश के माध्यम से शासन को भेजी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खरीफ के सीजन में नष्ट हुई फसलों की राहत राशि जारी की है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान हस्तांतरित किया। यह कार्यक्रम सदर तहसील में सीधा प्रसारण के माध्यम से दिखाया गया। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने खरीफ फसल के नुकसान की रिपोर्ट में 50 से 70 फीसदी से अधिक फसलों का नुकसान बताया था।00000000बीमित किसानों की स्थितिजनपद में खरीफ की फसल के लिए कुल 1,09,699 किसान बीमित हैं। इनमें 3161 गैर ऋणी किसान हैं, जबकि 1,06,518 ऋणी किसान शामिल हैं। उपकृषि निदेशक अख्तर हुसैन ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि खरीफ की फसलों के नुकसान पर फसल बीमा की 25 फीसदी राशि जल्द ही पहली किस्त के रूप में मिलेगी। बीमित किसानों को इसी माह शासन द्वारा राहत मिलने की उम्मीद है।0000000000तहसील -प्रभावित किसानमहरौनी- 45,389तालबेहट- 40,740मड़ावरा -40,136सदर- 36,912पाली- 25,662नोट- सबसे अधिक महरौनी और सबसे कम पाली तहसील में प्रभावित हुए किसानअधिकारियों को राहत सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तहसील स्तर पर किसानों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज का सत्यापन कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।-सत्य प्रकाश,जिलाधिकारीखबर में फोटो संख्या 18 या 19 लगाई जा सकती हैफोटो-20जिले में भारी बारिश से खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार ने 67.43 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है। हमने अधिक राशि जारी करने और किसानों के सभी कर्जे माफ करने की मांग की है।-रंजीत सिंह यादव, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन।000000000फोटो-21प्रदेश सरकार ने जनपद में खरीफ फसलों के नुकसान के लिए राहत राशि जारी की है। यह राशि हुए नुकसान से काफी कम है। इससे किसानों की रबी फसल की बोआई प्रभावित होगी। सरकार को कम से कम 200 करोड़ रुपये की राशि जारी करनी चाहिए थी।-केहर सिंह बुंदेला, प्रांत उपाध्यक्ष,भारतीय किसान संघ।फोटो-22किसानों को फसलों की खेती में अधिक लागत आ रही है। खरीफ फसलों के नुकसान के लिए जारी राहत राशि बहुत कम है। यह नुकसान और लागत के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। सरकार को कम से कम लागत के अनुसार राहत राशि किसानों की दी जानी चाहिए।-सुनील शर्मा,जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, लोकशक्ति।