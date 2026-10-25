यूपी बोर्ड : पिछले साल की तुलना में इस बार परीक्षा में 1415 परीक्षार्थी कम होंगे शामिल

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माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड की हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी फरवरी 2027 से शुरू होगी। इसके लिए बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिले में इस साल बोर्ड की परीक्षा में कुल 35895 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें हाईस्कूल में 21093 और इंटरमीडिएट में 14802 परीक्षार्थी हैं। पिछले वर्ष 2025-2026 के आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल जिले में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या करीब 1415 कम है। पिछले साल हुई बोर्ड परीक्षा में 37310 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें हाईस्कूल में 19875 और इंटरमीडिएट के 17435 परीक्षार्थी शामिल थे। पिछले साल की तुलना में बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों के घटने को लेकर विभाग ने कारणों की पड़ताल शुरू की। जिला विद्यालय निरीक्षक ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष की तुलना में कम परीक्षार्थियों के शामिल होने का कारण छात्र-छात्राओं के द्वारा हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य बोर्ड के विद्यालयों में प्रवेश लेना और गैर प्रांतों व जनपदों के विद्यालयों में पढ़ने के लिए चले जाना है।