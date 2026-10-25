Lalitpur News: एयरफोर्स के सेवानिवृत्त सीनियर इंजीनियर को थमा दी नकली आरसी
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:59 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:59 AM IST
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ललितपुर। एआरटीओ कार्यालय में वाहन पंजीयन के नवीनीकरण के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। शहर के आजादपुरा निवासी एयरफोर्स के सेवानिवृत्त सीनियर इंजीनियर जगदीश द्विवेदी ने एक दलाल पर 19 हजार रुपये लेकर फर्जी पंजीयन प्रमाणपत्र (आरसी) देने का आरोप लगाया है। पीड़ित को करीब दो साल बाद तब इसकी जानकारी हुई, जब वह वाहन बेचने के लिए पंजीयन स्थानांतरण कराने पहुंचा। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
जगदीश द्विवेदी के अनुसार, अक्तूबर 2024 में चार पहिया वाहन के पंजीयन की अवधि समाप्त होने पर वह एआरटीओ कार्यालय पहुंचे थे। वहां एक दलाल ने जल्द नवीनीकरण कराने का भरोसा दिया। आरोप है कि 23 अक्तूबर 2024 को उसने ऑनलाइन 13,800 रुपये लिए। बाद में कार्यालय बुलाकर उनकी फोटो खींची गई और 5,200 रुपये नकद भी लिए गए। दो दिन बाद दलाल ने नवीनीकरण की आरसी सौंप दी।
पीड़ित के मुताबिक, 23 अक्तूबर 2026 को वाहन बेचने के लिए पंजीयन स्थानांतरण कराने पहुंचे, तब आरसी फर्जी होने की जानकारी मिली। इसके बाद वह दलाल की दुकान पर पहुंचे, लेकिन दुकान बंद मिली। आरोप है कि दलाल ने 16 दिसंबर 2024 को उन्हें फर्जी आरसी दी थी।
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पीड़ित ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि दलाल परिवहन संबंधी कार्यों के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल रहे हैं।
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वर्जन
वाहन की आरसी नवीनीकरण के नाम पर फर्जी तरीके से जारी कर देने की जानकारी हुई है। इसकी जांच कराई जाएगी।- विपिन चौधरी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
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जगदीश द्विवेदी के अनुसार, अक्तूबर 2024 में चार पहिया वाहन के पंजीयन की अवधि समाप्त होने पर वह एआरटीओ कार्यालय पहुंचे थे। वहां एक दलाल ने जल्द नवीनीकरण कराने का भरोसा दिया। आरोप है कि 23 अक्तूबर 2024 को उसने ऑनलाइन 13,800 रुपये लिए। बाद में कार्यालय बुलाकर उनकी फोटो खींची गई और 5,200 रुपये नकद भी लिए गए। दो दिन बाद दलाल ने नवीनीकरण की आरसी सौंप दी।
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पीड़ित के मुताबिक, 23 अक्तूबर 2026 को वाहन बेचने के लिए पंजीयन स्थानांतरण कराने पहुंचे, तब आरसी फर्जी होने की जानकारी मिली। इसके बाद वह दलाल की दुकान पर पहुंचे, लेकिन दुकान बंद मिली। आरोप है कि दलाल ने 16 दिसंबर 2024 को उन्हें फर्जी आरसी दी थी।
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पीड़ित ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि दलाल परिवहन संबंधी कार्यों के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल रहे हैं।
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वाहन की आरसी नवीनीकरण के नाम पर फर्जी तरीके से जारी कर देने की जानकारी हुई है। इसकी जांच कराई जाएगी।- विपिन चौधरी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी