Lalitpur News: एयरफोर्स के सेवानिवृत्त सीनियर इंजीनियर को थमा दी नकली आरसी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जगदीश द्विवेदी के अनुसार, अक्तूबर 2024 में चार पहिया वाहन के पंजीयन की अवधि समाप्त होने पर वह एआरटीओ कार्यालय पहुंचे थे। वहां एक दलाल ने जल्द नवीनीकरण कराने का भरोसा दिया। आरोप है कि 23 अक्तूबर 2024 को उसने ऑनलाइन 13,800 रुपये लिए। बाद में कार्यालय बुलाकर उनकी फोटो खींची गई और 5,200 रुपये नकद भी लिए गए। दो दिन बाद दलाल ने नवीनीकरण की आरसी सौंप दी।पीड़ित के मुताबिक, 23 अक्तूबर 2026 को वाहन बेचने के लिए पंजीयन स्थानांतरण कराने पहुंचे, तब आरसी फर्जी होने की जानकारी मिली। इसके बाद वह दलाल की दुकान पर पहुंचे, लेकिन दुकान बंद मिली। आरोप है कि दलाल ने 16 दिसंबर 2024 को उन्हें फर्जी आरसी दी थी।पीड़ित ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि दलाल परिवहन संबंधी कार्यों के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल रहे हैं।000000000वर्जनवाहन की आरसी नवीनीकरण के नाम पर फर्जी तरीके से जारी कर देने की जानकारी हुई है। इसकी जांच कराई जाएगी।- विपिन चौधरी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी