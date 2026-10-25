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Lalitpur News: इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में दिवाली की रौनक<bha>;</bha> छूट-किस्तों संग मिल रहे आकर्षक उपहार

Sun, 25 Oct 2026 01:55 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:55 AM IST
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Diwali buzz in the electronics market; attractive gifts on offer alongside discounts and installment plans
इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर टीवी की खरीददारी करते ग्राहक - संवाद
ललितपुर। दिवाली के नजदीक आते ही इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में रौनक बढ़ गई है। दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खरीदारी पर उपहार, छूट और आसान किस्तों की सुविधा दे रहे हैं। परिवार के साथ बाजार पहुंच रहे लोग अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद रहे हैं।
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ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के प्रस्ताव लाईं हैं। दुकानों पर निश्चित उपहार, आकर्षक छूट और वित्त की सुविधा उपलब्ध हैं। उत्पादों की गारंटी और वारंटी भी ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नई विशेषता वाले मोबाइल फोन की मांग के साथ ही घरेलू जरूरतों के उपकरणों की खरीदारी भी जोर पकड़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग पानी की शुद्धता के लिए आरओ खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा टीवी, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन और फ्रिज की भी मांग बनी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार मनोज जैन ने बताया कि उनकी दुकान पर एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सी और मोबाइल फोन की आकर्षक शृंखला उपलब्ध है। गैर-मौसमी में छूट मिलने के कारण फ्रिज और एसी की बिक्री भी हो रही है।
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ग्राहकों की पसंद और खरीदारी का रुझान
लोग अपनी पसंद के प्रारूप और उत्पाद खरीदने के लिए पहले से ही बाजार पहुंचने लगे हैं। वे अपनी जरूरत के हिसाब से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुन रहे हैं। कंपनियों की ओर से दिए जा रहे आकर्षक छूट और वित्त सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। नई विशेषता वाले उत्पादों के प्रति ग्राहकों का रुझान अधिक है।
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व्यापारियों की उम्मीदें और बाजार का रुख
व्यापारियों को उम्मीद है कि धनतेरस और दिवाली पर बिक्री में और तेजी आएगी। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बाजार में ग्राहकों की हलचल कुछ कम नजर आ रही है। लेकिन त्योहार नजदीक आने के साथ कारोबार बढ़ने की आशा है। व्यापारियों की निगाहें अब धनतेरस और दिवाली पर टिकी हुई हैं।
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