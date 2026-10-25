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ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के प्रस्ताव लाईं हैं। दुकानों पर निश्चित उपहार, आकर्षक छूट और वित्त की सुविधा उपलब्ध हैं। उत्पादों की गारंटी और वारंटी भी ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नई विशेषता वाले मोबाइल फोन की मांग के साथ ही घरेलू जरूरतों के उपकरणों की खरीदारी भी जोर पकड़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग पानी की शुद्धता के लिए आरओ खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा टीवी, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन और फ्रिज की भी मांग बनी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार मनोज जैन ने बताया कि उनकी दुकान पर एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सी और मोबाइल फोन की आकर्षक शृंखला उपलब्ध है। गैर-मौसमी में छूट मिलने के कारण फ्रिज और एसी की बिक्री भी हो रही है।00000000ग्राहकों की पसंद और खरीदारी का रुझानलोग अपनी पसंद के प्रारूप और उत्पाद खरीदने के लिए पहले से ही बाजार पहुंचने लगे हैं। वे अपनी जरूरत के हिसाब से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुन रहे हैं। कंपनियों की ओर से दिए जा रहे आकर्षक छूट और वित्त सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। नई विशेषता वाले उत्पादों के प्रति ग्राहकों का रुझान अधिक है।0000000000व्यापारियों की उम्मीदें और बाजार का रुखव्यापारियों को उम्मीद है कि धनतेरस और दिवाली पर बिक्री में और तेजी आएगी। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बाजार में ग्राहकों की हलचल कुछ कम नजर आ रही है। लेकिन त्योहार नजदीक आने के साथ कारोबार बढ़ने की आशा है। व्यापारियों की निगाहें अब धनतेरस और दिवाली पर टिकी हुई हैं।