Lalitpur News: दिसंबर में शहजाद नदी का पुल पर शुरू होगा आवागमन

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शहर के मवेशी बाजार-नदीपुरा के बीच से गुजरने वाली शहजाद नदी पर अंग्रेजी शासनकाल का संकरा पुल बना हुआ था। इससे आमने-सामने भारी वाहन क्रॉस तक नहीं हो पाते थे। वहीं अधिक नीचे होने से बारिश में बांध के गेट खुलने पर जलस्तर बढ़ने से पुल डूब जाता था। ऐसे में लोगों को हाईवे से होकर पांच किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। वहीं अंदर नदीपुरा वाले पुल पर वाहनों की निकासी बढ़ने से जाम की स्थिति बन जाती थी।इसके निस्तारण के लिए शासन ने नदी पर पुल निर्माण को स्वीकृति दी थी। नदी पर 96.04 मीटर लंबा पुल के निर्माण के लिए 11.02 करोड़ का बजट जारी किया गया था। कार्यदायी संस्था सेतु निगम ने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कार्य शुरू किया था। वर्तमान में नदी का पुल पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसके एप्रोच मार्ग का कार्य भी तेजी से चल रहा है। दोनों ओर के एप्रोच मार्ग की रिटिनिंग वॉल भी तैयार हो गई है। महज पुल के पास ही एक ओर की शेष रह गई है। मवेशी बाजार की ओर बनकर तैयार हो गई है। यह दोनों वॉल बनने के साथ ही फिलिंग का कार्य किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नवंबर माह में फिलिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दिसंबर माह तक पुल से आवागमन की सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे शहर में आने वाले महरौनी, मध्यप्रदेश के लिए जिला सागर, टीकमगढ़ से आने वाले लोगों को हाईवे से पांच किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना होगा। न ही खिरकापुरा चौबयाना से नदीपुरा तक जाम से जूझना होगा।एक नजर- निर्माण लागत - 11.02 करोड़- पुल की लंबाई - 96.04 मीटर- पुल की चौड़ाई - 7.5 मीटर- पुल की ऊंचाई - 08 मीटरशहजाद नदी पर पुल बनकर तैयार हो गया है। एप्रोच मार्ग का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। दिसंबर में आवागमन शुरू हो जाएगा।- एमएस चौहान, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेतु निगम