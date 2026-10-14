Lalitpur News: एक दिन की बीएसए बनकर छात्रा रानी ने जानी प्रशासनिक व्यवस्था

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बेसिक शिक्षा अधिकारी बनकर रानी ने कार्यालय के विभिन्न अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने उनके कार्यों और दायित्वों को समझा। रानी ने कार्यालय में रखे रजिस्टरों का अवलोकन भी किया। उन्होंने विभागीय अभिलेखों के रखरखाव और कार्यालय की कार्यप्रणाली को समझा। इस दौरान वित्त एवं लेखाधिकारी घनश्याम सिंह मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी भुवनेंद्रु अरजरिया, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा संजय तिवारी, मध्याह्न भोजन समन्वयक कपिल दुबे, एमआईएस समन्वयक राघवेंद्र सिंह, समेकित शिक्षा समन्वयक सुजीत मौर्य सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।000000अन्य छात्राएं बनीं प्रधानाध्यापिकापूर्व माध्यमिक विद्यालय पनारी में पूर्वी राजा एक दिन की प्रधानाध्यापिका बनीं। पूर्व माध्यमिक बालाढ़ाना में राजमणि और प्राथमिक विद्यालय बरोदीनकीब में सोनाक्षी को यह अवसर मिला। प्राथमिक विद्यालय निवाई कंपोजिट में पायल और निवाहो में दिव्यांशी यादव ने पद संभाला। पूर्व माध्यमिक विद्यालय मसौराकलां में सिद्धि और प्राथमिक विद्यालय मिर्चवारा में सौम्या भी प्रधानाध्यापिका बनीं।0000000000सीता विश्वकर्मा बनीं एक दिन की प्रधानाचार्याफोटो - 27तालबेहट। मिशन शक्ति के तहत मंगलवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय इंटर कॉलेज में हाईस्कूल में प्रथम स्थान पाने वाली सीता विश्वकर्मा को एक दिन का प्रधानाचार्या बनाया गया। सीता ने छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य अवधेश ठाकुर सहित स्टाफ मौजूद रहा। संवाद