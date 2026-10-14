Lalitpur News: खाद के लिए समिति पर भीड़ देख एसडीएम ने शुरू कराई टोकन व्यवस्था

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एक सचिव पर तीन-तीन समितियों के संचालन का जिम्मा होने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। किसान एक-दो बोरी खाद के लिए भी कई दिनों से चक्कर काटने को मजबूर हैं। खाद की जरूरत के समय समिति के नियमित न खुलने से मुश्किलें बढ़ रही हैं। खेती-किसानी के महत्वपूर्ण समय में किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। बार-बार समिति पहुंचने से उनका समय और श्रम दोनों बर्बाद हो रहा है। उप जिलाधिकारी पाली घनश्याम भारती ने समिति पर पहुंचकर अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों की भीड़ और खाद वितरण में आ रही परेशानियों को देखा। इसके बाद उन्होंने टोकन व्यवस्था शुरू कराई।00000000000समिति को नियमित रूप से खोलने की मांगनाराहट सहकारी समिति सप्ताह में केवल दो दिन खुलती है, जिससे किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। किसानों का कहना है कि उन्हें खाद के लिए बार-बार परेशान न होना पड़े। इसके लिए समिति को नियमित रूप से खोला जाना चाहिए। साथ ही, पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जाए। सहकारी समितियों की व्यवस्था में सुधार के लिए दीर्घकालिक उपाय जरूरी हैं।