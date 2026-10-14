Lalitpur News: शहजाद नदी का वैकल्पिक लोहे का पुल हुआ जर्जर, हादसों की आशंका

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शहजाद नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य जारी है। निर्माण के दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए पहले डायवर्जन बनाया गया था। नदी में पानी आने पर वह डायवर्जन मार्ग बह गया था। तब कार्यदायी संस्था ने राहगीरों की सुविधा के लिए नवनिर्मित पुल के किनारे यह लोहे का वैकल्पिक पुल तैयार किया था। इसकी चौड़ाई लगभग दस फीट है, जिससे दो पहिया वाहनों को आवागमन में सुविधा हो रही थी। लेकिन, अब पुल जगह-जगह जर्जर हो गया है। चद्दरें उखड़ने और ऊबड़-खाबड़ होने से वाहनों को हिचकोले खाकर चलना पड़ रहा है। बानपुर, महरौनी और सागर की ओर से आने वाले दो पहिया वाहन चालक इसी पुल का उपयोग करते हैं। पुल की उखड़ी चद्दरों के कारण चालक ठीक से वाहन नहीं चला पा रहे हैं।00000000पुल के दोनों ओर का सर्विस मार्ग बदहालपुल के दोनों ओर आवागमन के लिए बनाया गया सर्विस मार्ग भी बदहाल स्थिति में है। इसमें एक ओर कीचड़ फैला हुआ है, वहीं दूसरी ओर वाहनों के गुजरने से धूल के गुबार उड़ रहे हैं। यह मार्ग भी उबड़-खाबड़ होने के कारण वाहनों के अनियंत्रित होने का खतरा बना हुआ है। राहगीरों को सर्विस मार्ग से गुजरने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।0000000000फोटो- 05कैप्सन- हरी सिंह यादवलोहे के पुल की चद्दर पूरी तरह से उखड़ गई हैं। इससे वाहनों की निकासी में गिरने का भय बना हुआ है। इसकी मरम्मत कराई जाए।- हरीसिंह यादवफोटो- 06कैप्सन- लाखन पटेलशहजाद नदी पर बना लोहे का पुल अनदेखी की भेंट चढ़ गया है। इसमें निकासी में दुर्घटना का डर लगता है। किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है।-लाखन पटेल000000शहजाद नदी पुल के किनारे निर्मित लोहे के पुल की चद्दर उखाड़ने की जानकारी हुई है। इसको ठीक कराया जाएगा।-सुशील श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, सेतु निगम