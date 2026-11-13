Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   The ASP, accompanied by a police force, conducted a foot patrol in the city.

Lalitpur News: एएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ शहर में किया पैदल गश्त

Fri, 13 Nov 2026 01:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
The ASP, accompanied by a police force, conducted a foot patrol in the city.
पुलिस फोर्स के साथ शहर में पैदल गश्त करते एएसपी कालू सिंह व अन्य पुलिसकर्मी। स्रोत-पुलिस
ललितपुर। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बृहस्पतिवार की रात को शहर की सड़कों पर पुलिस फोर्स के साथ घंटाघर, सावरकर चौक, सदरकांटा सहित अन्य बाजारों में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से संवाद किया और सड़क पर अस्थाई अतिक्रमण न करने की बात कही। साथ में संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पुलिस को देने की बात कही। इसके साथ आमलोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी सहित कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक व पुलिसकर्मी शामिल रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed