Lalitpur News: हैंडपंप के आसपास गंदगी देख उपजिलाधिकारी हुए नाराज

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हैंडपंप के आसपास सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। गंदगी के अंबार से सफाई व्यवस्था की अनदेखी उजागर हो रही है। इस गंदगी के बीच पेयजल की व्यवस्था से किसानों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। उपजिलाधिकारी की नाराजगी के बाद अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कितनी तत्परता दिखाते हैं। विज्ञापन

हैंडपंप के आसपास सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। गंदगी के अंबार से सफाई व्यवस्था की अनदेखी उजागर हो रही है। इस गंदगी के बीच पेयजल की व्यवस्था से किसानों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। उपजिलाधिकारी की नाराजगी के बाद अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कितनी तत्परता दिखाते हैं।

डोंगराखुर्द। किसान सेवा सहकारी समिति और ग्रामीण सचिवालय के सामने हैंडपंप के आसपास गंदगी फैली हुई है। यह देखकर उपजिलाधिकारी पाली घनश्याम भारतीय ने नाराजगी व्यक्त की। सैकड़ों किसान खाद लेने समिति में आते हैं और इसी हैंडपंप का पानी पीते हैं।