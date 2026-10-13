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Lalitpur News: बीना-आगासौद तीसरी रेल लाइन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा गति परीक्षण सफल

Tue, 13 Oct 2026 11:56 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:56 PM IST
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Sub-Divisional Magistrate displeased upon seeing filth around the handpump.
आगासौद स्टेशन पर उपस्टेशन अधीक्षक से स्टेशन संचालन से संबं​धित तकनीकी सवाल करते रेल संरक्षा आयु
ललितपुर। मंगलवार को रेल संरक्षा आयुक्त ई.श्रीनिवास ने बीना-आगासौद तीसरी रेल लाइन का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने इस नवनिर्मित रेल लाइन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति परीक्षण भी किया। यह गति परीक्षण पूरी तरह सफल रहा।
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रेलवे को बीना-आगासौद में तीसरी लाइन के रूप में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। यह रेल जुड़ाव और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक कदम है। रेल संरक्षा आयुक्त ई.श्रीनिवास ने मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैक मापदंड, संकेत प्रणाली, कांटे और क्रॉसिंग का परीक्षण किया। पुल-पुलिया और ओएचई लाइन जैसी तकनीकी व्यवस्थाएं भी जांची गईं। संरक्षा निरीक्षण के बाद गति परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से ट्रैक की मजबूती और संकेत प्रणाली की दक्षता परखी गई। रेल संरक्षा आयुक्त की हरी झंडी मिलने के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। इस परियोजना से ट्रेनों के परिचालन में सुगमता आएगी। समयपालनता और परिवहन क्षमता में भी वृद्धि होगी।
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आगासौद स्टेशन पर व्यवस्थाएं परखीं
रेल संरक्षा आयुक्त ई.श्रीनिवास ने आगासौद रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक के साथ स्टेशन की व्यवस्थाएं जांची। स्टेशन प्रबंधक कक्ष, बैटरी कक्ष और रिले कक्ष का जायजा लिया गया। उपस्टेशन अधीक्षक शांतनु से तकनीकी सवाल पूछे गए। शांतनु ने तकनीकी प्रक्रियाओं का संचालन करके भी बताया। इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण अजीत सिंह यादव ,वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अमन वर्मा ,वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता रश्मि गौतम,वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता टीआरडी आरके बघेल,वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता परिचालन धर्मेश कुमार,वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी गिरीश कंचन, उपस्टेशन प्रबंधक शांतनु पुरोहित मौजूद रहे।
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