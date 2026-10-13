Lalitpur News: बीना-आगासौद तीसरी रेल लाइन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा गति परीक्षण सफल

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रेलवे को बीना-आगासौद में तीसरी लाइन के रूप में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। यह रेल जुड़ाव और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक कदम है। रेल संरक्षा आयुक्त ई.श्रीनिवास ने मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैक मापदंड, संकेत प्रणाली, कांटे और क्रॉसिंग का परीक्षण किया। पुल-पुलिया और ओएचई लाइन जैसी तकनीकी व्यवस्थाएं भी जांची गईं। संरक्षा निरीक्षण के बाद गति परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से ट्रैक की मजबूती और संकेत प्रणाली की दक्षता परखी गई। रेल संरक्षा आयुक्त की हरी झंडी मिलने के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। इस परियोजना से ट्रेनों के परिचालन में सुगमता आएगी। समयपालनता और परिवहन क्षमता में भी वृद्धि होगी।000000000000आगासौद स्टेशन पर व्यवस्थाएं परखींरेल संरक्षा आयुक्त ई.श्रीनिवास ने आगासौद रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक के साथ स्टेशन की व्यवस्थाएं जांची। स्टेशन प्रबंधक कक्ष, बैटरी कक्ष और रिले कक्ष का जायजा लिया गया। उपस्टेशन अधीक्षक शांतनु से तकनीकी सवाल पूछे गए। शांतनु ने तकनीकी प्रक्रियाओं का संचालन करके भी बताया। इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण अजीत सिंह यादव ,वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अमन वर्मा ,वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता रश्मि गौतम,वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता टीआरडी आरके बघेल,वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता परिचालन धर्मेश कुमार,वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी गिरीश कंचन, उपस्टेशन प्रबंधक शांतनु पुरोहित मौजूद रहे।