Lalitpur News: हाईवे पर किनारे पड़ी मिट्टी व गिट्टी से सुगम यातायात में परेशानी

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हाईवे मार्ग पर सुरक्षित यात्रा के लिए आने व जाने के लिए दो सड़कें बनी हुई हैं। साथ ही वाहनों को क्रॉस होने की स्थिति में डिवाइडर के बीच में कट बने हुए हैं। इनकी सूचना को साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। इसके चलते चालक बेखौफ तरीके से तेज गति से चल रहे हैं।लेकिन, वर्तमान में सड़क की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हालत यह है कि सड़क में फुटपाथ की ओर लगभग तीन से चार फिट तक धूल व गिट्टी आ गई है। वहीं डिवाइडर की ओर भी दो से तीन फिट तक धूल व गिट्टी पड़ी हुई है। इससे वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। वाहनों को ओवरटेक होने पर रोकने की स्थिति में ब्रेक लगाने पर फिसलने का भय बना हुआ है। कई बार तो वाहन निर्धारित स्थान पर रुकता तक नहीं है। यही नहीं दो पहिया वाहन चालकों को खासी परेशानी बनी हुई है। इस मिट्टी व कंकड़ वाले स्थानों पर ब्रेक लगाते ही अनियंत्रित हो रहे हैं। वहीं मोड़ने की स्थिति में गिरने का भय बना हुआ है। यह स्थिति तालबेहट से ललितपुर की ओर जगह-जगह बनी हुई है।हाईवे मार्ग पर सड़क किनारे दोनों ओर मिट्टी व कंकड़ पड़े होने की जानकारी हुई है। इसकी सफाई कराई जाएगी।- मनोज कुमार, परियोजना निदेशक, एनएचएआई